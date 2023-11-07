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В Улан-Удэ пригородное СНТ защитят от большой воды

В Улан-Удэ пригородное СНТ защитят от большой воды
Общество, 
У властей республики попросят деньги на отсыпку низин в дачном товариществе

В правительстве Бурятии прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и обеспечению пожарной безопасности под руководством зампреда по вопросам безопасности Ивана Альхеева. На нём рассмотрели два вопроса – о выделении средств на мероприятия по отсыпке низменных участков в пойме протоки Степная в СНТ «Весна» и на аварийный ремонт котельного оборудования.

- Безопасность населения для нас является приоритетной задачей, поэтому все профилактические работы нужно проводить заблаговременно, – отметил Альхеев.

Комиссия решила ходатайствовать перед правительством республики о выделении денег на эти цели. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году в СНТ «Весна» на Левом берегу практически с нуля восстановили размытый берег вблизи протоки Степная и сделали защитную насыпь в СНТ «Черёмушки» протяжённостью 200 метров, которая спасла от подтопления 19 участков. Такие же сооружения появились в 2021-ом на улицах Ольхонская, Урожайная, Блюхера, в СОНТ «Судостроитель» и СНТ «Сибиряк».
ДНТ деньги правительство РБ

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