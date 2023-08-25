Левый берег в Улан-Удэ спасают от большой воды

Возле местных СНТ каждый день делают отсыпку







За месяц удалось охватить уже около ста участков. На это ушло более пяти тысяч тонн инертных материалов, сообщили в комбинате по благоустройству (КБУ).







По поручению мэра города Игоря Шутенкова на днях взялись за дорогу, ведущую в СНТ «Черёмушки». С 23 августа 10 единиц спецтехники отсыпают защитную насыпь вдоль грунтовой дороги на участке протяжённостью почти 400 метров.



- Мы начали проводить работы в июле, когда Селенга впервые в этом году вышла на пойму. За это время отсыпали участки в СНТ «Судостроитель», СНТ «Весна», на улицах Проточная, Кадалинская, Челутаевская и других. Продолжаем в усиленном режиме, – подчеркнул директор КБУ Александр Солдаткин.



В 2022 году в СНТ «Весна» практически с нуля восстановили размытый берег вблизи протоки Степная и сделали защитную насыпь в СНТ «Черёмушки» протяжённостью 200 метров, которая спасла от подтопления 19 участков. Такие же сооружения появились в 2021 году на улицах Ольхонская, Урожайная, Блюхера, в СОНТ «Судостроитель» и СНТ «Сибиряк».

