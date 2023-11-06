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В Улан-Баторе построят канатную дорогу

В Улан-Баторе построят канатную дорогу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её маршрут пройдёт по «пробочным» районам города

Мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар принял в прошлую пятницу чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Монголии Себастьена Суруна. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по проекту внедрения канатной дороги в столичный общественный транспорт.

В рамках этого проекта ведутся работы по вводу линии канатной дороги в направлении Яармага, единого комплекса столичных органов самоуправления и местных административных организаций, а также автовокзала «Хархорин». Проект канатной дороги протяжённостью 4,2 км с пропускной способностью 1200-1500 пассажиров в час стартует в следующем году. Северную остановку канатной дороги планируется разместить в западной части торгового центра «Хархорин».

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», французский посол выразил готовность продолжить сотрудничество после успешной реализации первого этапа проекта.
Монголия Улан-Батор транспорт

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