В Улан-Баторе построят канатную дорогу

Её маршрут пройдёт по «пробочным» районам города



Мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар принял в прошлую пятницу чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Монголии Себастьена Суруна. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по проекту внедрения канатной дороги в столичный общественный транспорт.



В рамках этого проекта ведутся работы по вводу линии канатной дороги в направлении Яармага, единого комплекса столичных органов самоуправления и местных административных организаций, а также автовокзала «Хархорин». Проект канатной дороги протяжённостью 4,2 км с пропускной способностью 1200-1500 пассажиров в час стартует в следующем году. Северную остановку канатной дороги планируется разместить в западной части торгового центра «Хархорин».



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», французский посол выразил готовность продолжить сотрудничество после успешной реализации первого этапа проекта.

