В районе Бурятии увековечили память 11 погибших на СВО



В Баргузинском районе открыли мемориальные доски в честь 11 погибших на СВО военнослужащих. В мероприятии приняли участие их родные и близкие, почётные граждане муниципального образования и представители власти, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».



Глава района Михаил Мишурин обратился к родственникам бойцов.



- Наши ребята, идущие на СВО, исполняют свой гражданский долг с честью и достоинством, отдают себя сполна. Выражаю огромную благодарность родителям за то, что наделили сыновей самыми лучшими человеческими качествами. Низкий вам поклон, – подчеркнул он.

