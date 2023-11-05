В районе Бурятии увековечили память 11 погибших на СВО

Там установили мемориальные доски, посвящённые бойцам
В Баргузинском районе открыли мемориальные доски в честь 11 погибших на СВО военнослужащих. В мероприятии приняли участие их родные и близкие, почётные граждане муниципального образования и представители власти, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
Глава района Михаил Мишурин обратился к родственникам бойцов.
- Наши ребята, идущие на СВО, исполняют свой гражданский долг с честью и достоинством, отдают себя сполна. Выражаю огромную благодарность родителям за то, что наделили сыновей самыми лучшими человеческими качествами. Низкий вам поклон, – подчеркнул он.
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