Участники СВО из Бурятии снялись в финале «Реальных пацанов»



- Там было двое наших земляков. Это наши подопечные и уже близкие нам люди, – рассказали в полномочном представительстве Бурятии в Москве.





Фоном во время сцены встречи Коляна с участниками СВО звучала песня «Вечно молодой».



- О чём я думал, общаясь с этими ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Думал, что может где-то в кинотеатрах и есть богатые утончённые люди, которым нужны сериальные фантазии про богатых и утончённых. Но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные, настоящие пацаны, – отметил главный герой.



«Реальных пацанов» показывали на ТНТ 13 лет – с ноября 2010-го. Последний сезон стартовал 23 октября 2023-го. В 2012-ом году СМИ писали, что этот популярный сериал официально признали культурным достоянием Пермского края.



В заключительной серии «Реальных пацанов» (), которую показали накануне, «засветились» сразу два уроженца Бурятии, принимавших участие в специальной военной операции. Это военнослужащие с позывными Фурия и Рокот.В конце эпизода главный герой Колян, которого играет Николай Наумов, встретил фаната, работающего в кафе официантом. Молодой человек попросил сделать совместное фото, а затем записать видео для его одноклассника, который лежит в госпитале для военных. Вместо этого Колян предложил поехать туда и пообщаться с ранеными ребятами лично.Все бойцы, которых показали в финале – настоящие военнослужащие.