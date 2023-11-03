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Участники СВО из Бурятии снялись в финале «Реальных пацанов»

Участники СВО из Бурятии снялись в финале «Реальных пацанов»
Общество, 
Военнослужащие сыграли в популярном сериале самих себя

В заключительной серии «Реальных пацанов» (возрастное ограничение – 18+), которую показали накануне, «засветились» сразу два уроженца Бурятии, принимавших участие в специальной военной операции. Это военнослужащие с позывными Фурия и Рокот.

В конце эпизода главный герой Колян, которого играет Николай Наумов, встретил фаната, работающего в кафе официантом. Молодой человек попросил сделать совместное фото, а затем записать видео для его одноклассника, который лежит в госпитале для военных. Вместо этого Колян предложил поехать туда и пообщаться с ранеными ребятами лично.

Все бойцы, которых показали в финале – настоящие военнослужащие.

- Там было двое наших земляков. Это наши подопечные и уже близкие нам люди, – рассказали в полномочном представительстве Бурятии в Москве.

Фоном во время сцены встречи Коляна с участниками СВО звучала песня «Вечно молодой».
 
- О чём я думал, общаясь с этими ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Думал, что может где-то в кинотеатрах и есть богатые утончённые люди, которым нужны сериальные фантазии про богатых и утончённых. Но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные, настоящие пацаны, – отметил главный герой.

«Реальных пацанов» показывали на ТНТ 13 лет – с ноября 2010-го. Последний сезон стартовал 23 октября 2023-го. В 2012-ом году СМИ писали, что этот популярный сериал официально признали культурным достоянием Пермского края.
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