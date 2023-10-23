Бурятия «взлетела» в рейтинге научно-технического развития регионов России

Республика поднялась сразу на 12 мест

РИА Новости 23 октября опубликовало рейтинг научно-технического развития регионов страны за 2022 год. Исследование свидетельствует, что по сравнению с прошлым годом наиболее значительно улучшила свои позиции в рейтинге Республика Бурятия (+12 мест). В 2021 году она находилась на 62 месте. В 2022 – уже на 50.

«Эксперты поясняют, что на это существенно повлиял рост объёма отгруженной инновационной продукции в регионе, - пишет РИА Новости, - увеличение доли затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, рост числа выданных патентов, увеличение доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг».

Помимо Бурятии, наиболее значительное улучшение позиций продемонстрировали Брянская область (+6 мест, 50 место в 2021 году, 44 – в 2022) и Амурская область (+5 мест, 73 место в 2021 году, 68 в 2022). Еще пять регионов поднялись на четыре места.

Кто упал

Самое заметное снижение позиций в рейтинге у Алтайского края (-12 мест, 42 место в 2021 году, 54 в 2022). Наибольшее влияние на это оказало снижение уровня инновационной активности организаций, сокращение доли высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, снижение доли машин и оборудования в возрасте до пяти лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, сокращение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, снижение доли организаций, осуществлявших технологические инновации.

Кроме Алтайского края, наиболее существенно снизились позиции у Республики Саха (Якутия, -8 мест, 51 место в 2021 году, 59 в 2022). Ещё три региона опустились на пять позиций.

В целом же, у большей части субъектов РФ перемещения в рейтинге были в пределах не более чем 1-2 позиций.

Лидеры и аутсайдеры

Как показало исследование, по сравнению с прошлым годом в группе лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. На эти регионы приходится более 38% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2022 года.

«Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют наличием большого числа научно-исследовательских институтов, высоко квалифицированных кадров, функционированием высокотехнологичных производств, высоким уровнем развития науки и технологий», - пишет РИА Новости.

Республика Татарстан, занимающая третью позицию в рейтинге, также является одним из научных, технологических и инновационных центров страны. Республика занимает первое место в РФ по инновационной активности организаций.

В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская, Московская, Самарская, Тюменская области, Пермский край, Ульяновская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом Тюменская область поднялась на два места, а Пермский край и Ульяновская область опустились на одну позицию.

В целом же на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится более 59% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2022 года, следует из данных рейтинга.

Замыкают рейтинг, как и годом ранее, Ингушетия, Хакасия и Ненецкий автономный округ.