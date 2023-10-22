В столице Бурятии продолжает снижаться Селенга

За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра



Селенга в столице Бурятии по-прежнему снижается. За последние сутки она отступила на три сантиметра – до 77, а Уда – на 1, до 121.



Для выхода обеих рек на пойму требуется 230. Топить же дома на берегу начнёт, если они поднимутся до 330 и 400 см соответственно. Уровень Байкала сейчас – 457,14 метра по тихоокеанской системе высот.



