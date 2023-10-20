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Международные спортивные игры «Дети Азии» в 2024 году пройдут в Якутске

Международные спортивные игры «Дети Азии» в 2024 году пройдут в Якутске
Общество,  Фото:yakutsk2024.org

Планируется участие около 40 стран

Восьмые Международные спортивные игры «Дети Азии» в 2024 году проведут с 25 июня по 7 июля 2024 года в столице Якутии. Об этом на пленарном заседании XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» сообщил 19 октября Дмитрий Чернышенко. Раньше традиционно эти игры проводили в конце июля-начале августа. Перенос дат связан с датами Олимпиады-2024 в Париже.

Соревнования состоятся по 24 видам спорта. Будет разыграно 224 комплекта медалей. Во время проведения VIlI игр «Дети Азии» планируется задействовать 16 объектов спорта города Якутска. Уже запущен сайт игр с обратным отсчётом на главной странице.

Глава Якутии Айсен Николаев 11 октября провёл заседание оргкомитета. На нём рассмотрели готовность объектов инфраструктуры к мероприятию.

- Безусловно, к событию такого уровня необходимо готовиться основательно. Должны быть решены все вопросы, в том числе и связанные со строительством, ремонтом объектов, транспортным обслуживанием, размещением и питанием участников, их безопасностью, - отметил Николаев. 

Он выразил надежду, что в играх примут участие команды из порядка 40 азиатских стран.

План подготовки инфраструктуры и объектов для проведения игр разработан, согласован и выполняется.

- На утверждении находятся концепции аккредитации участников, оформления городского пространства, программы привлечения и обучения волонтеров», – сообщил зампред правительства Якутии Сергей Местников.

В рамках подготовки к мероприятию проводятся ремонтные работы в спортивных сооружениях, общежитиях и общественных пространствах, а также реконструируются дороги Якутска. Также в городе к играм возведут двухэтажный спортивный комплекс на 400 мест.  

Оргкомитет уже набирает переводчиков для работы на играх «Дети Азии». Создана и работает автономная некоммерческая организация «Дирекция по подготовке и проведению VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии»

Справка:

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся по летним и зимним видам спорта среди детей и юношества в индивидуальных и командных видах спорта. Посвященные 100-летию современного Олимпийского движения, первые игры состоялись в 1996 году в Якутске по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева. Якутия признается основателем игр.

«Дети Азии» проводятся каждые четыре года под патронатом ЮНЕСКО, Международного Олимпийского комитета и при поддержке президента и правительства России, Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России. За все время проведения в играх приняли участие более 15 000 юных спортсменов из стран Азии и регионов Российской Федерации.

Цель игр — пропаганда идей Олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества.

Из-за пандемии ковида в 2020 году игры не проводились. Они прошли в 2022 году во Владивостоке. В играх участвовали представители 20 стран. Спортсмены из Бурятии в составе сборной ДФО завоевали на них, как сообщал «Байкал-Daily», 17 наград.

 

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дети подростки спорт "Дети Азии"

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