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В Забайкальском крае строят уникальную солнечную электростанцию

В Забайкальском крае строят уникальную солнечную электростанцию
Общество,  Фото:пресс-служба Госинспекции Забайкалья

Панели будут поворачиваться к солнцу

Новую солнечную электростанцию (СЭС) возводят в Борзе. Госинспекция Забайкалья с 16 октября начала проверку первого этапа строительства. Открыть станцию планируется в феврале 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект «зелёной энергетики» является частью инвестпроектапо строительству автономных гибридных энергоустановок в Забайкальском крае. Их возводят с 2021 по 2026 год. 

Солнечную электростанцию в Борзе мощностью 60 МВт начали возводить в апреле 2023 года. Её мощность почти вдвое превышает совокупную мощность Черновской и Читинской солнечных электростанций, запуск которых состоялся в июле 2022 года. На ней впервые в Забайкальском крае будет применена система, которая позволит увеличить количество собираемой энергии и повысить эффективность всей системы. Речь о динамической системе изменения угла поворота солнечных панелей по отношению к солнцу.

По информации застройщика, Борзинская СЭС позволит заменить устаревшие дизельные электростанции в труднодоступных посёлках на новые дизельные генераторы с установкой солнечных батарей и системы накопления энергии.

«Район для строительства выбран не случайно. Борзя - один из самых солнечных населенных пунктов в России. Станция будет снижать сетевые потери и повысит объем собственной генерации в регионе»,- сообщили в пресс-службе компании застройщика.

До 2026 года на территории Забайкальского края планируется построить 19 сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью до 285 МВт. Их выведут на оптовый и розничный рынки электроэнергии. Семь из них, как писал «Байкал-Daily», введут в эксплуатацию в 2024 году.
Забайкальский край СЭС электростанция

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