В Забайкалье построят 7 солнечных электростанций

В солнечную энергетику края вложат 30 миллиардов рублей инвестиций



По две солнечных электростанции в Борзинском, в Забайкальском, в Агинском и одну в Нерчинском районах Забайкальского края построят до 2024 года. По словам зампреда правительства региона Сергея Гордеева, в министерстве энергетики РФ прошли отбор семь проектов строительства СЭС на 2023-2024 годы.



- Это значит, что оптовый рынок электроэнергии получит 313,5 МВт мощности, это 40 % от всех подобных проектов по России,- заметил Сергей Гордеев.



Зампред подчеркнул, что возобновляемые источники энергии привлекают все больший интерес отраслевого сообщества.



- У Забайкалья большой природный и экономический потенциал для масштабного внедрения таких проектов. Так, группа компаний «Хевел» запланировала во втором квартале 2022 года сдать в эксплуатацию две солнечные электростанции совокупной мощностью 70 МВт в Забайкальском крае. Их запуск позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 23 тысячи тонн в год, - пояснил зампред регионального правительства.



Напомним, в Забайкалье первые проекты солнечной генерации запустили в октябре 2019 года – полноценные солнечные электростанции «Балей» и «Орловский ГОК». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

