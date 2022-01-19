В солнечную энергетику края вложат 30 миллиардов рублей инвестиций
По две солнечных электростанции в Борзинском, в Забайкальском, в Агинском и одну в Нерчинском районах Забайкальского края построят до 2024 года. По словам зампреда правительства региона Сергея Гордеева, в министерстве энергетики РФ прошли отбор семь проектов строительства СЭС на 2023-2024 годы.
- Это значит, что оптовый рынок электроэнергии получит 313,5 МВт мощности, это 40 % от всех подобных проектов по России,- заметил Сергей Гордеев.
Зампред подчеркнул, что возобновляемые источники энергии привлекают все больший интерес отраслевого сообщества.
- У Забайкалья большой природный и экономический потенциал для масштабного внедрения таких проектов. Так, группа компаний «Хевел» запланировала во втором квартале 2022 года сдать в эксплуатацию две солнечные электростанции совокупной мощностью 70 МВт в Забайкальском крае. Их запуск позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 23 тысячи тонн в год, - пояснил зампред регионального правительства.
Напомним, в Забайкалье первые проекты солнечной генерации запустили в октябре 2019 года – полноценные солнечные электростанции «Балей» и «Орловский ГОК». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
В Забайкалье построят 7 солнечных электростанций
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