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Многострадальный рейс Владивосток - Чита приземлился в Кадале

Многострадальный рейс Владивосток - Чита приземлился в Кадале
Общество,  Фото:pixabay.com

Самолёт прибыл в 6 утра

Superjet 100, который выполнял совместный рейс авиакомпаний «Аврора» и «Якутия» по маршруту Владивосток-Чита за 14 октября, рано утром прибыл в аэропорт краевого центра Забайкальского края (Кадала). Судя по онлайн-табло читинского аэропорта, он приземлился в 6 утра по местному времени.

«Байкал-Daily» сообщал, что в субботу, 14 октября, вылетевший в Читу самолёт вернулся в аэропорт Владивостока из-за неполадок в левом двигателе. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка.

Днём 15 октября уже новый Superjet, прилетевший на замену, вылетел из Владивостока. Однако через час сел в Хабаровске. Пассажирам никто ничего не объяснил.

И вот в ночь с 15 на 16 октября самолёт с направлявшимися в Читу пассажирами наконец-то вылетел уже из Хабаровска и без происшествий долетел до столицы Забайкальского края.

«39 самых стойких людей доставлены на третьи сутки в Читу, - пишут читинцы в комментариях к сообщениям местных СМИ».

«Когда половина читинских пассажиров уехала на поезде в пять утра».

Обратный рейс во Владивосток за 14 октября отправился из Читы в понедельник в 8:22 по местному времени.

Интересно, что 16 октября по расписанию в плане стоит регулярный рейс авиакомпаний «Аврора» и «Якутия» из Владивостока в Читу. Он должен прилететь в 11:40. Однако на онлайн табло читинского аэропорта уже стоит задержка до 12:50. А на табло аэропорта Владивостока рейс перенесён на 17 октября.

«Аврора» тупит, - пишут в комментариях пассажиры, которые должны сегодня вылететь из Читы во Владивосток обратным рейсом. - Сейчас отправили почти пустой самолёт. Почему было бы не отправить и нас? Нравится держать людей сутками в ожидании».

авиация Чита Владивосток

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