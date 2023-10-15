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Самолёт рейса авиакомпаний «Аврора» и «Якутия» Владивосток - Чита посадили в Хабаровске

Самолёт рейса авиакомпаний «Аврора» и «Якутия» Владивосток - Чита посадили в Хабаровске
Общество,  Фото:pixabay.com

Он прилетит в Кадалу только 16 октября

Самолёт, который должен был выполнить ещё 14 октября полёт по маршруту Владивосток-Чита и вернулся после взлёта в аэропорт вылет из-за поломки двигателя, всё же вылетел днём 15 октября из столицы Приморья. Но его через час посадили в Хабаровске.

Пассажирам объявили, что их самолет дальше не полетит, сообщило ИА «Чита.ру». Они будут ждать борт из Владивостока - тот, который был неисправен вчера на первом рейсе. Скорее всего, в Читу из Хабаровска пассажиров отправят только завтра.

На онлайн-табло аэропорта Чита (Кадала) изменилось время прилёта совместного рейса авиакомпаний «Аврора» и «Якутия». Борт ожидали в 16:43 по местному времени 15 октября. Теперь же самолёт рейсом Владивосток-Хабаровск-Чита ждут в столице Забайкальского края в 7:10 утра 16 октября.

авиация Чита Владивосток Хабаровск

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