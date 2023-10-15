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Самолёт из Владивостока второй день не может долететь до Читы

Самолёт из Владивостока второй день не может долететь до Читы
Общество,  Фото:Восточное МСУТ СК

Теперь рейс отложен до 17:15

Совместный рейс авиакомпаний «Аврора» и «Якутия» должен был приземлиться в аэропорту Читы ещё 14 октября в 16:50 по местному времени. Но после вылета из Владивостока у лайнер Sukhoi Superjet 100 сработал датчик неисправности левого двигателя.

«Самолёт совершил возврат и аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя, - сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. - Посадка самолёта прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются».

Приморский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Не судьба

У резервного борта так же обнаружилась неисправность.

После ремонта самолет, задержавшийся на сутки самолёт не смог взлететь из аэропорта Владивостока с первого раза уже 15 октября. Об этом «Чита.Ру» сообщил один из пассажиров.

- Отъехали и заглохли. Снова подкатили на место. Объявили, что нужно перезагрузить систему. Теперь, вроде, завели. Тут многие в страшном психозе, девчонки плачут. Человек 10 сошли, теперь должны отсортировать багаж и отдать его им. Только что командир корабля объявил, что система в норме, - рассказал он.

На онлайн-табло читинского аэропорта видно, что рейс из Владивостока прибудет в 16:43 по местному времени. Ранее посадка в столице Забайкальского края планировалась в 12:40, затем в 14:30 и в 15:30. Время полёта из Владивостока в Читу составляет 3 часа 10 минут.

авиация Чита Владивосток

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