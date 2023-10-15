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Шахматист из Бурятии выиграл чемпионат России по блицу

Шахматист из Бурятии выиграл чемпионат России по блицу
Общество,  Фото:личная страница

Жамсаран Цыдыпов стал первым по дополнительным показателям

14 октября в Гранд Отеле «Жемчужина» в Сочи состоялись личные чемпионаты России по блицу среди мужчин и женщин. Оба турнира (195 участников в мужском, 86 в женском) проходили по швейцарской системе в 13 туров с контролем времени 3+2. 

По 10,5 очков из 13 набрали гроссмейстеры Жамсаран Цыдыпов (Республика Бурятия), Александр Грищук (Москва) и Борис Савченко (Московская область). Именно в таком порядке расставили их дополнительные показатели. 

«Поздравляем!.. У гроссмейстера Жамсарана левая рука ведет к победе», - прокомментировал победу земляка Хамбо Лама Дамба Аюшеев в своём телеграм-канале .

У женщин чистое первое место в блице заняла гроссмейстер Лея Гарифуллина (Свердловская область) - 10,5 очков из 13. На пол-очка отстала международный мастер Маргарита Лысенко (Московская область), на одно очко - международный мастер Маргарита Потапова (Республика Крым).

«Во время чемпионата была еще одна небольшая пауза: международный мастер Ярослав Ремизов предложил руку и сердце Елене Крамаренко. Помолвка состоялась, так что теперь мы ожидаем скорого появления в России новой шахматной семьи», - сказано в сообщении федерации шахмат России.

15-16 октября в Сочи состоятся личные первенства России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Они пройдут по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 15+10.

«Байкал-Daily» сообщал, что в сентябре Жамсаран Цыдыпов и Сэндэкдорж Дондуков стали победителем кубка Улан-Удэнского горсовета по шахматам.

Справка:

Блиц - быстрый вариант игры в шахматы. Ходы совершаются мгновенно, времени раздумывать нет. Для того, чтобы закончить блиц-партию каждому игроку дается 5 минут. Проиграть блиц можно не только получив мат, но и за просрочку времени. 

Быстрые шахматы (рапид) - практически то же самое, что блиц, но каждому игроку дается не 5, а 15 минут на партию.

шахматы спорт чемпионат России

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