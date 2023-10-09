Артисты цирка Бурятии выступили в Москве перед ранеными на СВО земляками

Они специально доехали до столицы, чтобы порадовать бойцов



Артисты государственного цирка РБ, которые сейчас находятся на гастролях в Татарстане (возрастное ограничение – 0+), недавно навестили раненых участников СВО из Бурятии в Москве. В перерыве между выступлениями они специально доехали до столицы, чтобы порадовать земляков.



Представление устроили для бойцов, проходящих лечение в одном из филиалов госпиталя имени А. А. Вишневского. Об этом рассказали в полномочном представительстве республики в Москве.



- Познакомиться с профессионалами циркового искусства из Бурятии пришли не только наши подопечные, но и медицинский персонал и защитники из других регионов России, – отметили в полпредстве.



Перед бойцами выступили жонглёры, гимнасты и танцоры, а под конец вечер один из зрителей вручил артистам букет цветов.

