Они специально доехали до столицы, чтобы порадовать бойцов
Артисты государственного цирка РБ, которые сейчас находятся на гастролях в Татарстане (возрастное ограничение – 0+), недавно навестили раненых участников СВО из Бурятии в Москве. В перерыве между выступлениями они специально доехали до столицы, чтобы порадовать земляков.
Представление устроили для бойцов, проходящих лечение в одном из филиалов госпиталя имени А. А. Вишневского. Об этом рассказали в полномочном представительстве республики в Москве.
- Познакомиться с профессионалами циркового искусства из Бурятии пришли не только наши подопечные, но и медицинский персонал и защитники из других регионов России, – отметили в полпредстве.
Перед бойцами выступили жонглёры, гимнасты и танцоры, а под конец вечер один из зрителей вручил артистам букет цветов.
Артисты цирка Бурятии выступили в Москве перед ранеными на СВО земляками
Общество, Фото:
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