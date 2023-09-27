У него осталось двое детей
На минувшей неделе, 20 сентября, в Рязанской области проводили в последний путь 35-летнего Николая Петрунина, служившего в Бурятии. Его жизнь оборвалась 6-го числа. Гвардии старший лейтенант погиб при исполнении воинского долга на специальной военной операции.
С Николаем простились на его малой родине – в рязанском посёлке Сараи, рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Петрунин родился 15 января 1988 года. Он был вторым ребёнком в семье. После окончания школы в 2005 году поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи (РВВКУС) и, выпустившись оттуда, отправился для дальнейшего прохождения военной службы в воинскую часть в Кяхте.
Николай показывал себя с положительной стороны, был исполнительным и дисциплинированным офицером, требовательным к себе и подчинённым, ответственным и настойчивым в достижении поставленных целей.
В СВО он участвовал с 2022 года в должности командира взвода. Петрунина ещё при жизни наградили медалями «За боевые отличия» и «За отличие в военной службе» и посмертно – орденом Мужества. У него остались родители, жена и двое детей.
Служившего в Бурятии 35-летнего контрактника посмертно наградили орденом Мужества
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