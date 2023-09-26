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В Улан-Удэ высадили именные берёзы в память о погибших

В Улан-Удэ высадили именные берёзы в память о погибших
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ
Акцию провели в Советском районе

25 сентября в столице Бурятии прошла акция по увековечиванию памяти погибших в ходе специальной военной операции на Украине. 19 семей погибших героев посадили именные берёзы в парке «Кристальный».

- Мы сегодня чтим наших героев, которые погибли, защищая нашу Родину. Никакие слова не могут утешить боль и горечь от утраты. Эти ребята с честью и достоинством, проявляя героизм, остались до конца верны своему воинскому долгу. Деревья, высаженные сегодня, будут всегда напоминать нам и последующим поколениям о подвиге наших солдат, - заявил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

В акции приняли участие вдовы, дети и родственники участников СВО, участники специальной военной операции, клуб вдов участников СВО «Сильная женщина», представители 5-й танковой бригады, сотрудники социально-культурного центра «Кристалл» и дирекции по паркам г. Улан-Удэ, ветеранские сообщества и студенты.

Напомним, впервые в Советском районе города акция прошла в мае этого года. Тогда с инициативой высадить берёзы в память о наших защитниках выступил клуб вдов участников СВО.
Улан-Удэ Советский район акция спецоперация на Украине

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