В Улан-Удэ высадили именные берёзы в память о погибших

Общество, Фото: пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ

Акцию провели в Советском районе



25 сентября в столице Бурятии прошла акция по увековечиванию памяти погибших в ходе специальной военной операции на Украине. 19 семей погибших героев посадили именные берёзы в парке «Кристальный».



- Мы сегодня чтим наших героев, которые погибли, защищая нашу Родину. Никакие слова не могут утешить боль и горечь от утраты. Эти ребята с честью и достоинством, проявляя героизм, остались до конца верны своему воинскому долгу. Деревья, высаженные сегодня, будут всегда напоминать нам и последующим поколениям о подвиге наших солдат, - заявил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.



В акции приняли участие вдовы, дети и родственники участников СВО, участники специальной военной операции, клуб вдов участников СВО «Сильная женщина», представители 5-й танковой бригады, сотрудники социально-культурного центра «Кристалл» и дирекции по паркам г. Улан-Удэ, ветеранские сообщества и студенты.



Напомним, впервые в Советском районе города акция прошла в мае этого года. Тогда с инициативой высадить берёзы в память о наших защитниках выступил клуб вдов участников СВО.

