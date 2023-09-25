25 сентября

24 сентября

Популярное

В селе в Бурятии увековечили память погибших на СВО бойцов

В селе в Бурятии увековечили память погибших на СВО бойцов
Общество,  Фото:«Джида-инфо 24/7»
В честь них там установили мемориальные доски

В джидинском селе Нижний Торей увековечили память земляков – сержантов Александра Бекетова и Александра Филиппова, которые погибли на специальной военной операции. В честь них на здании местной СОШ установили мемориальные доски, рассказали в группе «Джида-инфо 24/7». Открытие памятных табличек состоялось на минувшей неделе.

- Каждый ученик нашей школы, каждый педагог и человек, вошедший в неё, будут знать, что здесь учились герои, что в сельском поселении «Нижнеторейское» живут их родители и родственники. Будем стараться, чтобы память о наших героях жила в сердце каждого, – рассказали в школе.


Александр Бекетов родился 21 марта 1998 года в селе Хулдат Джидинского района. В 2005 году пошёл в первый класс Хулдатской основной школы, с пятого класса учился в Нижнеторейской школе. Занимался спортом, был членом команды волонтёров «Молодёжь 21 века», увлекался историей.

Окончил исторический факультет БГУ. В 2020 году был призван на срочную службу, в 2021 году подписал контракт.

В апреле 2022 года уехал на СВО. Погиб 3 февраля 2023 года.


Александр Филиппов родился 17 мая 1991 года в селе Нижний Торей. В 2006 году окончил Нижнеторейскую школу. Увлекался командными видами спорта, принимал участие в общественных мероприятиях.

Выучился на юриста в Технологическом колледже ВСГТУ. После его окончания был призван на срочную службу, позже продолжил служить в Вооружённых Силах.

О его гибели стало известно в декабре 2022 года. 

спецоперация на Украине военнослужащие мемориальная доска

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошло 38 засоров
В Улан-Удэ произошло 38 засоров
Общество, 25.09.2023
В городе за неделю промыли более 1000 метров канализации
В Бурятии всем охотникам посоветовали скорее привиться от бешенства
В Бурятии всем охотникам посоветовали скорее привиться от бешенства
Общество, 25.09.2023
Они рискуют заразиться смертельно опасным вирусом
В селе в Бурятии увековечили память погибших на СВО бойцов
В селе в Бурятии увековечили память погибших на СВО бойцов
Общество, 25.09.2023
В честь них там установили мемориальные доски 
Селенга в Улан-Удэ по-прежнему идёт на спад
Селенга в Улан-Удэ по-прежнему идёт на спад
Общество, 25.09.2023
В русло в республике не вернулась только одна река
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 33-летнего контрактника
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 33-летнего контрактника
Общество, 25.09.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества

Август в Бурятии оказался очень дождливым
Август в Бурятии оказался очень дождливым
Общество, 25.09.2023
В некоторых районах выпало более двух двухмесячных норм осадков
В Бурятии ухудшается погода
В Бурятии ухудшается погода
Общество, 25.09.2023
На юге республике – дожди и мокрый снег
Было — стало: Ренессанс в Гостиных рядах
Было — стало: Ренессанс в Гостиных рядах
Общество, 24.09.2023
«А место-то, место какое! Легендарное! Историческое, можно сказать. В памяти народной застолблённое да помеченное»
В Улан-Удэ театр русской драмы показал цифровой математический велодетектив
В Улан-Удэ театр русской драмы показал цифровой математический велодетектив
Общество, 24.09.2023
Состоялась премьера спектакля «Исчезнувший велосипедист»
В Бурятии отгуляли праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»
В Бурятии отгуляли праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»
Общество, 24.09.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с праздника
В Бурятии открылась детская библиотека «Семейский сундучок»
В Бурятии открылась детская библиотека «Семейский сундучок»
Общество, 24.09.2023
Эта библиотека уникальна тем, что отражает культуру семейских
Дождливая погода ожидается в Бурятии
Дождливая погода ожидается в Бурятии
Общество, 24.09.2023
Днём по республике +10, +15

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^