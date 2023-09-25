В селе в Бурятии увековечили память погибших на СВО бойцов













В джидинском селе Нижний Торей увековечили память земляков – сержантов Александра Бекетова и Александра Филиппова, которые погибли на специальной военной операции. В честь них на здании местной СОШ установили мемориальные доски, рассказали в группе «Джида-инфо 24/7». Открытие памятных табличек состоялось на минувшей неделе.- Каждый ученик нашей школы, каждый педагог и человек, вошедший в неё, будут знать, что здесь учились герои, что в сельском поселении «Нижнеторейское» живут их родители и родственники. Будем стараться, чтобы память о наших героях жила в сердце каждого, – рассказали в школе.родился 21 марта 1998 года в селе Хулдат Джидинского района. В 2005 году пошёл в первый класс Хулдатской основной школы, с пятого класса учился в Нижнеторейской школе. Занимался спортом, был членом команды волонтёров «Молодёжь 21 века», увлекался историей.Окончил исторический факультет БГУ. В 2020 году был призван на срочную службу, в 2021 году подписал контракт.В апреле 2022 года уехал на СВО. Погиб 3 февраля 2023 года.родился 17 мая 1991 года в селе Нижний Торей. В 2006 году окончил Нижнеторейскую школу. Увлекался командными видами спорта, принимал участие в общественных мероприятиях.Выучился на юриста в Технологическом колледже ВСГТУ. После его окончания был призван на срочную службу, позже продолжил служить в Вооружённых Силах.О его гибели стало известно в декабре 2022 года.