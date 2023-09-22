Медсестра из Бурятии год провела на СВО





На днях в родную республику из ДНР вернулся оториноларинголог республиканской клинической больницы имени Семашко Булат Доржиев. Он вместе со своими коллегами целых два месяца лечил жителей Старобешевского района, над которым летом 2022-го взяла шефство Бурятия.

Недавно жители Закаменского района Бурятии чествовали свою землячку, которая вернулась со специальной военной операции. Она ещё год назад – в августе 2022-го – отправилась в зону СВО в качестве медсестры, а до этого работала в центральной районной больнице, рассказали в группе «Закамна-инфо.24/7».Встречали участницу СВО с флагами России, Бурятии и Закамны. Ей вручили букет цветов и по бурятским традициям преподнесли хадак.Медсестру ранее наградили двумя медалями – «За заслуги в военной медицине» и «К годовщине 10-го танкового полка». На малую родину она приехала в отпуск. Медик проведёт в Бурятии 15 дней.