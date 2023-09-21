Бойцы были посмертно представлены к ордену Мужества
20 сентября мемориальные доски в сквере Памяти села Читкан Баргузинского района Бурятии открыли сразу двум участникам специальной военной операции: Георгию Константиновичу Галину, добровольно принявшему участие в СВО, и Владимиру Николаевичу Молчанову, призванному в ряды Российской Армии в ходе частичной мобилизации.
- Открытие мемориальных досок стало ещё одной страницей патриотической летописи Баргузинского района. В мероприятии приняли участие родные и близкие, друзья, знакомые, односельчане геройски погибших ребят, посмертно представленных к ордену Мужества, - сообщили в администрации района.
Память бойцов, погибших при исполнении воинского долга, почтили минутой молчания. Мероприятие завершилось возложением цветов.
В селе Бурятии установили памятные доски участникам СВО
Общество, Фото:
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