Первыми к теплоснабжению будут подключены социальные объекты
Как сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14», сегодня, 14 сентября, компания приступила к подключению потребителей столицы Бурятии к теплоснабжению. Распоряжение о начале отопительного сезона с этой даты ранее подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в работе находятся котлы №8 и 9, параметры теплоносителя соответствуют заданным графикам. Сообщается, что котельные города готовы к подаче теплоносителя. На угольных складах создан нормативный запас топлива.
Первыми к теплоснабжению будут подключены социальные объекты: детские сады, учреждения здравоохранения и культуры.
Подключение многоквартирных домов будет проводиться поэтапно, в течение 10 дней. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Всего в Улан-Удэ насчитывается 2233 многоквартирных жилых дома, 236 социальных объектов и 1688 прочих юридических лиц.
Все управляющие компании и ТСЖ должны были подготовить дома к приёму тепла, получить паспорт готовности, а сейчас, в соответствии с графиком, открыть запорную арматуру на вводе в жилой дом.
В Улан-Удэ начали включать отопление
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