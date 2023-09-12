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В Улан-Удэ появился график подключения домов к отоплению

В Улан-Удэ появился график подключения домов к отоплению
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Дома будут подключать в течение 10 дней

По распоряжению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова отопительный сезон в Улан-Удэ начнется 14 сентября.

- Запуск системы отопления будет осуществляться в течение 10 дней для равномерной подачи тепла и регулировки гидравлического режима, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации года.

До 14 сентября все объекты жилищно-коммунального комплекса города должны быть подготовлены к началу отопительного сезона.

Полный график подключения жилых домов к теплу:



отопительный сезон

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