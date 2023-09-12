В Улан-Удэ появился график подключения домов к отоплению

Дома будут подключать в течение 10 дней
По распоряжению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова отопительный сезон в Улан-Удэ начнется 14 сентября.
- Запуск системы отопления будет осуществляться в течение 10 дней для равномерной подачи тепла и регулировки гидравлического режима, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации года.
До 14 сентября все объекты жилищно-коммунального комплекса города должны быть подготовлены к началу отопительного сезона.
Полный график подключения жилых домов к теплу:
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