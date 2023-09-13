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На СВО погиб выпускник улан-удэнского Колледжа искусств

На СВО погиб выпускник улан-удэнского Колледжа искусств
Общество, 
Майор Саян Доржиев по специальности был военным дирижёром

В ходе спецоперации погиб майор Доржиев Саян Бальжиевич (позывной Маэстро).

Саян Доржиев окончил Колледж искусств имени Чайковского (теоретико-композиторское отделение) в 1998 году. Далее продолжил учёбу в Московской государственной консерватории на военно-дирижёрском факультете. В 2003 году стал дипломированным специалистом, получив специальность военного дирижёра. Долгое время руководил военным оркестром в городе Борзя.

Саян Бальжиевич стал участником СВО во время мобилизации, прошёл обучение на снайпера. В последнее время он исполнял обязанности командира батальона и постоянно был на заданиях.



Саян Доржиев погиб в ночь со 2 на 3 сентября, попав под миномëтный обстрел.

У него осталось трое детей. 
смерть

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