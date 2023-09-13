На СВО погиб выпускник улан-удэнского Колледжа искусств









Саян Доржиев погиб в ночь со 2 на 3 сентября, попав под миномëтный обстрел.



У него осталось трое детей.

Саян Доржиев погиб в ночь со 2 на 3 сентября, попав под миномëтный обстрел.У него осталось трое детей.

В ходе спецоперации погиб майор Доржиев Саян Бальжиевич (позывной Маэстро).Саян Доржиев окончил Колледж искусств имени Чайковского (теоретико-композиторское отделение) в 1998 году. Далее продолжил учёбу в Московской государственной консерватории на военно-дирижёрском факультете. В 2003 году стал дипломированным специалистом, получив специальность военного дирижёра. Долгое время руководил военным оркестром в городе Борзя.Саян Бальжиевич стал участником СВО во время мобилизации, прошёл обучение на снайпера. В последнее время он исполнял обязанности командира батальона и постоянно был на заданиях.