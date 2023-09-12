За год их число увеличилось на 3%
С 11 по 17 сентября в России проходит Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. В республиканском наркологическом диспансере (РНД) «Элуур» рассказали, как сейчас обстоит ситуация с алкоголизмом в Бурятии.
По данным учреждения, в первой половине 2023 года в регионе насчитывалось 8759 человек с алкогольными расстройствами. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2022-го.
Так, алкогольную зависимость выявили у 7115 жителей Бурятии (годом ранее было 6839). Среди страдающих ею – 1910 женщин (в 2022-ом – 1931).
В республике наблюдается снижение числа нетрезвых граждан с алкогольным психозом. В первом полугодии 2023-го их было 189 (79 женщин), в прошлом году – 268 (89). С вредными последствиями от употребления горячительных напитков столкнулись 1455 (481) и 1383 (444) человека соответственно.
В Бурятии стало больше алкоголиков
Общество, Фото:
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