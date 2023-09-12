В пригородном селе Бурятии появилась аллея с портретами участников СВО

Местные жители увековечили память погибших земляков



В минувшее воскресенье, 10 сентября, в Большом Куналее отметили День села (возрастное ограничение – 0+). В его рамках состоялось открытие «Аллеи памяти» в честь погибших на спецоперации уроженцев Тарбагатайского района, сообщает «Тарбагатай-инфо.24/7».



На митинге, посвящённом этому событию, присутствовали четверо мобилизованных участников СВО, которые сейчас находятся в отпуске на малой родине. Баннеры на аллее устанавливали местные жители под руководством главы сельского поселения «Большекуналейское».