Местные жители увековечили память погибших земляков
В минувшее воскресенье, 10 сентября, в Большом Куналее отметили День села (возрастное ограничение – 0+). В его рамках состоялось открытие «Аллеи памяти» в честь погибших на спецоперации уроженцев Тарбагатайского района, сообщает «Тарбагатай-инфо.24/7».
На митинге, посвящённом этому событию, присутствовали четверо мобилизованных участников СВО, которые сейчас находятся в отпуске на малой родине. Баннеры на аллее устанавливали местные жители под руководством главы сельского поселения «Большекуналейское».
В пригородном селе Бурятии появилась аллея с портретами участников СВО
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