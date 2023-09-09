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В селе Бурятии увековечили память погибших на СВО

В селе Бурятии увековечили память погибших на СВО
Общество,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
В честь бойцов там установили мемориальные плиты

В закаменском селе Хуртага установили мемориальные плиты в память о двух жителях района, погибших на специальной военной операции. Это гвардии ефрейтор Дымбрен Лассаранов и гвардии младший сержант Даши Дарижапов.

Памятные таблички появились в начале сентября на стенах Хуртагинской школы. Тогда же состоялся торжественный митинг. Почтить память погибших бойцов пришли их родные, земляки, местные общественники и чиновники, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
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