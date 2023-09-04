Открытие и освящение проведут в Мухоршибирском районе
С 16 по 17 сентября в Бурятии состоятся открытие и освящение скульптуры и дворца Чойжил Сахюусана в храмовом комплексе Зандинского дугана Мухоршибирского района.
По информации пресс-службы республиканского центра народного творчества, в программе праздника также пройдут спортивные состязания «Эрын гурбан наадан»:
1. «Мори урилдаан» (конные скачки) в категориях: «дааган», «шудлэн», «хизаалан», «соёлон», рысь под седлом, «ехэ насан», лошади полукровные двухлетки и старшего возраста.
2. «Бүхэ барилдаан» (бурятская национальная борьба). Среди мужчин в весовых категориях: 63 кг, 75 кг и свыше 75 кг. Среди юношей: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг и свыше 65 кг.
3. «Сур харбаан» (стрельба из бурятского лука).
Кроме этого, состоится праздничный концерт с участием мастеров искусств и народного творчества Бурятии. Мероприятие проведут в селе Зандин. Начало в 9:00.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии освятят дворец Чойжил Сахюусана
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