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В Бурятии освятят дворец Чойжил Сахюусана

В Бурятии освятят дворец Чойжил Сахюусана
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Открытие и освящение проведут в Мухоршибирском районе

С 16 по 17 сентября в Бурятии состоятся открытие и освящение скульптуры и дворца Чойжил Сахюусана в храмовом комплексе Зандинского дугана Мухоршибирского района.

По информации пресс-службы республиканского центра народного творчества, в программе праздника также пройдут спортивные состязания «Эрын гурбан наадан»:
1. «Мори урилдаан» (конные скачки) в категориях: «дааган», «шудлэн», «хизаалан», «соёлон», рысь под седлом, «ехэ насан», лошади полукровные двухлетки и старшего возраста.
2. «Бүхэ барилдаан» (бурятская национальная борьба). Среди мужчин в весовых категориях: 63 кг, 75 кг и свыше 75 кг. Среди юношей: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг и свыше 65 кг.
3. «Сур харбаан» (стрельба из бурятского лука).

Кроме этого, состоится праздничный концерт с участием мастеров искусств и народного творчества Бурятии. Мероприятие проведут в селе Зандин. Начало в 9:00.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия Мухоршибирский район буддизм спорт концерт

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