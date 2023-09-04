В Агинском округе открыли первый памятник участникам СВО

Общество, Фото: пресс-служба администрации АБО

Бронзовая композиция называется «Мать встречает сына»



3 сентября в столице Агинского Бурятского округа торжественно открыли первый в Забайкалье мемориальный комплекс, посвящённый героям специальной военной операции. В торжестве приняли участие почётные гости, участники специальной военной операции, родные, друзья, семья участников СВО, жители округа. Знаменная группа внесла флаги Российской Федерации, Забайкальского края и Агинского Бурятского округа.



Бронзовая композиция «Мать встречает сына», установленная в центре комплекса, символизирует материнскую любовь, заботу, переживания за судьбы воинов. Напомним, автором композиции является скульптор, почётный член Российской академии художеств Болот Цыжипов, Благоустройство территории выполнено по проекту заслуженного строителя Агинского Бурятского округа, члена союза архитекторов России, архитектора Тумэна Цыденжапова.



Право открыть памятник предоставили уроженцу Могойтуйского района, участнику специальной военной операции. Также участники открытия возложили гвоздики, букеты цветов поднесли юнармейцы Агинской средней школы №3. Память погибших почтили минутой молчания.



В завершение мероприятия участники высадили новую аллею из саженцев сосны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Мемориальный комплекс «Героям СВО» в Агинском построен на средства единой президентской субсидии. На него было выделено более 11 млн рублей.



