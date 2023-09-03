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Жителям Бурятии объяснили, почему они платят за электричество больше иркутян

Жителям Бурятии объяснили, почему они платят за электричество больше иркутян
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тарифы на свет в соседних регионах разнятся в два с половиной раза

На днях жители Мухоршибири поинтересовались, когда в районе капитально отремонтируют все электросети и оборудование. Они заявили, что в прошлом году в одном из переулков старые провода заменили на толстый электрический кабель и аварийные отключения теперь случаются реже.

- Свет теперь отключают только когда идут большие работы. Когда будет капитальный ремонт всех сетей? Без этой замены так и будем маяться, ведь всё же изношено. Вот и обидно, почему платим за свет в три раза больше, чем иркутяне, а у них нет такой проблемы постоянно, – рассказали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7»

В ПАО «Россети – Сибирь» пояснили: в Иркутской области самая низкая в России стоимость электроэнергии.

- Причина в том, что, по сути, за свет за жителей региона доплачивают заводы и предприятия. В Бурятии такой промышленности нет, поэтому по цене мы с ними сравниться не можем. Необходимо сравниваться с Забайкальским краем, а у нас тариф немного ниже, – отметили в компании. – Понимаем, что стоимость киловатта ежегодно повышается, но одновременно дорожают и материалы, провода, опоры, трансформаторы, ГСМ. По факту же существующий тариф уже многие годы ниже экономически обоснованного.

Плановый ремонт в районе проводится ежегодно.

- Пока крупная модернизация электросетей запланирована только в Улан-Удэ в 2025-2030 годах в рамках проекта «Чистый воздух». Это первый такой за последние 30 лет, и Бурятия стала одним из первых регионов, добившихся его реализации. Возможно, позже появятся и другие – для районов. Но пока финансирование идёт только на основании существующих тарифов, – подчеркнули в ПАО «Россети – Сибирь».

Сейчас тариф на электричество в Бурятии составляет 3 рубля 46 копеек, в соседнем Приангарье – 1 рубль 42 копейки (для городского населения), то есть в республике он больше почти в два с половиной раза. Жители РБ уже не раз просили «сравнять» цены на свет с Иркутской областью. Разницу предлагали компенсировать за счёт федеральных дотаций. Соответствующую петицию разместили тогда в Сети, но она так и не собрала нужное число подписей.
электроэнергия тарифы деньги

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