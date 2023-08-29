Участников СВО в Бурятии освободили от пеней за коммуналку





В ноябре в Бурятии разъяснили, будут ли власти помогать с квартплатой семьям мобилизованных. На сессии Народного Хурала предыдущего созыва зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской, отвечая на вопрос одного из депутатов, сообщил , что такая помощь сегодня не предусмотрена.

В Бурятии наложили мораторий на начисление пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКХ для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве РБ. Соответствующий указ, направленный на поддержку военнослужащих, подписал глава республики Алексей Цыденов.Речь об освобождении участников СВО не только от пеней по коммуналке, но и по капремонту, однако распространяется это только на одно жилое помещение. Указ касается мобилизованных, контрактников и тех, кто выполняет задачи в пограничных органах ФСБ, а также членов их семей.Действовать новая мера поддержки будет весь срок службы. При этом не имеет значения, является военнослужащий нанимателем или собственником жилья.