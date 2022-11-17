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В Бурятии ответили, будут ли помогать с квартплатой семьям мобилизованных

В Бурятии ответили, будут ли помогать с квартплатой семьям мобилизованных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Пока власти готовы только обеспечивать их дровами

«Правительственный» час на очередной сессии Народного Хурала 17 ноября посвятили специальной военной операции на Украине. Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской рассказал, какую помощь сейчас оказывают участникам СВО.

Мордовской отметил, что военнослужащих из Бурятии поддерживают и власти, и обычные жители республики. Речь зашла об обеспечении родственников мобилизованных твёрдым топливом. Сейчас им помогают с заготовкой дров на зиму.

- Эта работа ведётся, но она непростая, – признал зампред.

Отвечая на вопрос одного из депутатов, он сообщил, что в Бурятии близким попавших под мобилизацию не планируют компенсировать квартплату. «Такая помощь сегодня не предусмотрена», – подчеркнул Пётр Мордовской.

После «правительственного часа» Народный Хурал порекомендовал правительству продолжить работу по предоставлению мер поддержки участникам СВО. Это, в частности, единовременные выплаты размером в 150 тысяч для мобилизованных и 200 – для контрактников, безвозмездные юридические консультации, предоставление дров, зачисление в садики без очереди и бесплатное обучение детей военнослужащих в вузах.

Кстати, единовременную выплату в 150 тысяч получили уже 2736 мобилизованных из Бурятии – всего им перечислили 410 миллионов 400 тысяч рублей. А 905 служащим по контракту выплатили 181 миллион. Твёрдым топливом обеспечили более 800 семей: из них 596 – дровами (более 8000 кубометров) и часть – углём.

В государственные и муниципальные детские сады во внеочередном порядке зачислили 21 ребёнка. В республике с 23 сентября работает круглосуточная горячая линия «122», куда за это время поступило более 21 тысячи звонков.
частичная мобилизация

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