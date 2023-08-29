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На севере Бурятии неизвестные расчленили нерпу

На севере Бурятии неизвестные расчленили нерпу
Общество,  Фото:опубликовано в "Услышано в Северобайкальске"
На мёртвого байкальского тюленя наткнулись местные жители

В паблике «Услышано в Северобайкальске» во «Вконтакте» на днях появилось душераздирающее фото. На снимке – мёртвая нерпочка, лежащая в воде. Судя по всему, у неё вспорото брюшко.

Байкальского тюленя обнаружили местные жители. Автор фотографии утверждает, что его расчленили. В комментариях к посту наши земляки  задались вопросом, кому это понадобилось. Неизвестных, убивших млекопитающее, участники группы назвали нелюдями и мразями. 

Некоторые, по традиции, подняли вопрос искусственного регулирования численности нерп – мол, их в священном озере стало слишком много. Байкальский эндемик даже обвинили в уничтожении омуля. Однако большинство подписчиков выступили против этой идеи.

Об отстреле нерп минувшей весной опять заговорили на федеральном уровне. Как сообщал «Байкал-Daily», вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко ещё в апреле поручила региональным властям изучить вопрос, но он так и повис в воздухе. Учёные тем временем считают, что байкальские тюлени справятся с регуляцией своей численности самостоятельно.


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