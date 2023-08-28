Фестиваль пройдёт с 15 по 17 сентября в Доме молодёжи
В Иркутске состоится первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Фестиваль пройдёт с 15 по 17 сентября в Доме молодёжи. Зрители увидят 14 документальных фильмов об участниках специальной военной операции.
Фестиваль откроется большой премьерой — лентой «Жёны» (возрастное ограничение 16+). Фильм автора документального канала RT Айгуль Ербуловой рассказывает о супругах военнослужащих.
«В прошлом году в Уфе мы снимали фильм о добровольцах. Проводить своих мужчин на главную площадь города пришли их семьи, дети. Я смотрела в глаза этим женщинам, в них было столько эмоций: гордость за мужей, страх за их жизни, слёзы... Так возникла идея моего фильма», - поделилась автор фильма Айгуль Ербулова.
На фестивале состоится ещё несколько премьер. Режиссёр Евгений Мухортин с автором Максимом Васюновым сняли документальную ленту «Куклы, книги и война. Декабрь 2022» (18+). Это шесть историй о деятелях культуры Донбасса, которые с угрозой для жизни спасают культурные ценности.
Будет представлен фильм «Жертвы говорят…» (18+). В основе фильма — показания свидетелей и интервью со спасшимися жителями Артёмовска. Режиссёр картины Артём Сомов, автор Ольга Кирий.
Также на фестивале покажут фильм итальянского журналиста Элизио Бертолази «Люди без мира» (18+) о жителях Донбасса, которые делятся самыми сокровенными мечтами и рассказывают, почему не уезжают с прифронтовых территорий.
Посещение всех мероприятий бесплатное – по предварительной регистрации на сайте фестиваля https://rtfestival.ru/irkutsk
В Иркутске состоится международный фестиваль документального кино об участниках СВО
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