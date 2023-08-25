Боксёр из Бурятии стал чемпионом России









Чемпионат России по боксу проходит в Хабаровск с 18 по 27 августа. Сборную Бурятии представили пять спортсменов: Баир Батлаев (51 кг), Дугар Айсуев (51 кг), Альберт Гатаулин (54 кг), Радна Цыбиков (60 кг) и Сандан Санданов (63,5 кг).



Сейчас в копилке сборной Бурятии одна золотая медаль Баира Батлаева, а также одна бронзовая – её завоевал Сандан Санданов.





Бурятский боксёр Баир Батлаев стал чемпионом России в весовой категории до 51 кг. В финальном поединке единогласным решением судей он одержал победу над Расулом Салиевом из Республики Дагестан.