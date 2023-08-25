В Улан-Удэ резко опустилась Селенга

За сутки она отступила сразу на дюжину сантиметров
Уровень Селенги в столице Бурятии вновь изменился. По данным на 25 августа, она опустилась сразу на 12 сантиметров – до 245. Сейчас река выше поймы на 15 см и, по прогнозам, в ближайшие сутки спад продолжится.
Уровень Уды по-прежнему составляет 215 сантиметров. Главный приток Байкала в Усть-Кяхте вышел на пойму на 31, в кяхтинском посёлке Наушки – на 11, в Новоселенгинске – на 82, в Кабанске – на 88 сантиметров.
У реки Джида на одноимённой станции этот показатель составляет 13 см, у Уды в Удинске – 17, у реки Баргузин в Могойто (Курумканский район) – 13.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на Левом берегу развернули оперативный штаб по контролю за уровнем воды
. Специальный автобус размещён вблизи Селенгинского моста; штаб работает круглосуточно.
За сутки она отступила сразу на дюжину сантиметров
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