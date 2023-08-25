25 августа

24 августа

Популярное

Военных медиков из Москвы наградили за помощь раненым бурятским бойцам

Военных медиков из Москвы наградили за помощь раненым бурятским бойцам
Общество, 
Алексей Цыденов вручил им медали за заслуги перед республикой

Накануне глава республики Алексей Цыденов наградил медиков из главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко, который находится в Москве. Там проходят лечение наши земляки, получившие ранения на специальной военной операции. Трём врачам руководитель региона вручил медали «За заслуги перед Бурятией».


Среди награждённых – сам начальник учреждения, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор медицинской службы Денис Давыдов, доктор медицинских наук, полковник медицинской службы Владимир Чернецов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением эндоскопии госпиталя Эдуард Артёмкин. Кстати, Эдуард Николаевич – выпускник медицинского факультета Бурятского государственного университета. Он автор более 50 научных работ.

- Рад приветствовать вас в нашей республике. Мы понимаем, что в Москву везут тех, у кого тяжёлые ранения, и ваша помощь бесценна. Хочу поклониться вам от всех жителей, – обратился к врачам глава республики.
 
По словам Дениса Давыдова, Бурятия входит в тройку самых активных регионов по работе с ранеными.

- И это очень отрадно, – подчеркнул он. – Ребята это видят и чувствуют. Сегодняшняя ситуация показывает, насколько мы можем быть вместе и взаимодействовать. Ощущение дома, родных, близких, ощущение быть неброшенным для бойца – самое важное для желания выздороветь. Когда они не верят нам, не верят себе, на помощь приходит дом. И вы таким домом «вкатываетесь» в наш госпиталь – помогаете нам получать их доверие.
 
Медики из столичного госпиталя поблагодарили волонтёров, которые постоянно навещают бойцов, готовят им домашние блюда, привозят подарки и посылки с малой родины.

- Начальник госпиталя Денис Владимирович отметил нашу республику в тройке лучших помощников госпиталя – всё это делают наши земляки. Он внёс важное предложение. Сегодня, когда все отрасли и сферы нашей жизни ориентированы на самостоятельность и импортозамещение, нам готовы давать рекомендации в части медицинских разработок. Это ценная помощь. Но главный подарок, самый бесценный – здоровье раненых, за которое военные медики борются и сражаются с такой же отвагой, как сами защитники, – подчеркнул Алексей Цыденов.
награждение медали военнослужащие глава Бурятии спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителю Бурятии принудительные работы заменили на колонию
Жителю Бурятии принудительные работы заменили на колонию
Общество, 25.08.2023
Мужчина нарушил правила отбывания принудительных работ
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 45-летнего контрактника
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 45-летнего контрактника
Общество, 25.08.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Бурятии многодетной семье предоставили участок без воды, дорог и света
В Бурятии многодетной семье предоставили участок без воды, дорог и света
Общество, 25.08.2023
Прокуратура через суд обязала обеспечить участок инфраструктурой
Военных медиков из Москвы наградили за помощь раненым бурятским бойцам
Военных медиков из Москвы наградили за помощь раненым бурятским бойцам
Общество, 25.08.2023
Алексей Цыденов вручил им медали за заслуги перед республикой
Аэропорт в Улан-Удэ прошёл пассажирский пик
Аэропорт в Улан-Удэ прошёл пассажирский пик
Общество, 25.08.2023
Теперь там готовятся побить рекорд по объёму грузоперевозок
В Улан-Удэ резко опустилась Селенга
В Улан-Удэ резко опустилась Селенга
Общество, 25.08.2023
За сутки она отступила сразу на дюжину сантиметров
Улан-Удэнский авиазавод отпраздновал День воздушного флота
Улан-Удэнский авиазавод отпраздновал День воздушного флота
Общество, 25.08.2023
Более 100 вертолётостроителей получили награды различного уровня. Фоторепортаж
В Бурятии мусорный оператор трижды схлопотал штраф за плохую работу
В Бурятии мусорный оператор трижды схлопотал штраф за плохую работу
Общество, 25.08.2023
За несвоевременный вывоз ТКО «ЭкоАльянс» обязали сделать перерасчёт 
Медучреждения Бурятии получили 30 новых санитарных автомобилей
Медучреждения Бурятии получили 30 новых санитарных автомобилей
Общество, 25.08.2023
Они будут работать в труднодоступной местности в удалённых районах. Фоторепортаж
Библиотекарь побывала в улан-удэнском СИЗО
Библиотекарь побывала в улан-удэнском СИЗО
Общество, 25.08.2023
Маргарита Баторова провела лекции для осуждённых 
В Бурятии жители села боятся за своих детей из-за носящихся по улицам коней
В Бурятии жители села боятся за своих детей из-за носящихся по улицам коней
Общество, 25.08.2023
Животные могут в любой момент затоптать беззаботно играющих ребятишек
В Бурятии обещают тёплую погоду
В Бурятии обещают тёплую погоду
Общество, 25.08.2023
Утром местами туманы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^