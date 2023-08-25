Военных медиков из Москвы наградили за помощь раненым бурятским бойцам



Накануне глава республики Алексей Цыденов наградил медиков из главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко, который находится в Москве. Там проходят лечение наши земляки, получившие ранения на специальной военной операции. Трём врачам руководитель региона вручил медали «За заслуги перед Бурятией».







Среди награждённых – сам начальник учреждения, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор медицинской службы Денис Давыдов, доктор медицинских наук, полковник медицинской службы Владимир Чернецов и кандидат медицинских наук, заведующий отделением эндоскопии госпиталя Эдуард Артёмкин. Кстати, Эдуард Николаевич – выпускник медицинского факультета Бурятского государственного университета. Он автор более 50 научных работ.



- Рад приветствовать вас в нашей республике. Мы понимаем, что в Москву везут тех, у кого тяжёлые ранения, и ваша помощь бесценна. Хочу поклониться вам от всех жителей, – обратился к врачам глава республики.



По словам Дениса Давыдова, Бурятия входит в тройку самых активных регионов по работе с ранеными.



- И это очень отрадно, – подчеркнул он. – Ребята это видят и чувствуют. Сегодняшняя ситуация показывает, насколько мы можем быть вместе и взаимодействовать. Ощущение дома, родных, близких, ощущение быть неброшенным для бойца – самое важное для желания выздороветь. Когда они не верят нам, не верят себе, на помощь приходит дом. И вы таким домом «вкатываетесь» в наш госпиталь – помогаете нам получать их доверие.



Медики из столичного госпиталя поблагодарили волонтёров, которые постоянно навещают бойцов, готовят им домашние блюда, привозят подарки и посылки с малой родины.



- Начальник госпиталя Денис Владимирович отметил нашу республику в тройке лучших помощников госпиталя – всё это делают наши земляки. Он внёс важное предложение. Сегодня, когда все отрасли и сферы нашей жизни ориентированы на самостоятельность и импортозамещение, нам готовы давать рекомендации в части медицинских разработок. Это ценная помощь. Но главный подарок, самый бесценный – здоровье раненых, за которое военные медики борются и сражаются с такой же отвагой, как сами защитники, – подчеркнул Алексей Цыденов.