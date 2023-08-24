Он будет следить за уровнем воды
Сегодня с 10 часов утра на Левом берегу в Улан-Удэ начал работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды, сообщили в пресс-службе мэрии.
Специальный автобус размещён вблизи Селенгинского моста; штаб будет работать круглосуточно.
На левобережье фиксируются случаи выхода грунтовых вод. Комбинат по благоустройству отсыпает дорогу в СНТ «Черёмушки».
Реки в столице Бурятии поднимаются. Сегодня уровень воды в реке Селенга составляет 257 см, выход воды на пойму – 27 см. На реке Уда-уровень воды – 215 см.
На Левом берегу в Улан-Удэ развернули оперативный штаб
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он будет следить за уровнем воды
Там собрали почти две с половиной тонны мусора
Они взошли на 7134-метровый пик Ленина
В частном секторе вовсю устанавливают фонари
Проверку уже начали сотрудники Россельхознадзора
Дело дошло до Верховного суда Бурятии
Долг отца перед детьми копился с 2016 года
Виновников привлекли административной ответственности
Учреждениям вручили 1 млн рублей на развитие проектов
Прокуратура понудила принять их в муниципальную собственность
Выпускники этих СОШ и гимназий успешно поступают в ведущие вузы страны
Власти уже определились с поставщиком сжиженного газа для Северобайкальска
Селенга за сутки прибавилась всего на один сантиметр
Там будет «Тик-ток зона» и интерактивная кабина вертолёта
Жители одного из районов натыкаются на них по пути в Улан-Удэ