На Левом берегу в Улан-Удэ развернули оперативный штаб

Он будет следить за уровнем воды



Сегодня с 10 часов утра на Левом берегу в Улан-Удэ начал работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды, сообщили в пресс-службе мэрии.



Специальный автобус размещён вблизи Селенгинского моста; штаб будет работать круглосуточно.



На левобережье фиксируются случаи выхода грунтовых вод. Комбинат по благоустройству отсыпает дорогу в СНТ «Черёмушки».



Реки в столице Бурятии поднимаются. Сегодня уровень воды в реке Селенга составляет 257 см, выход воды на пойму – 27 см. На реке Уда-уровень воды – 215 см.



