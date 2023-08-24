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На Левом берегу в Улан-Удэ развернули оперативный штаб

На Левом берегу в Улан-Удэ развернули оперативный штаб
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Он будет следить за уровнем воды

Сегодня с 10 часов утра на Левом берегу в Улан-Удэ начал работу оперативный штаб по контролю за уровнем воды, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специальный автобус размещён вблизи Селенгинского моста; штаб будет работать круглосуточно.

На левобережье фиксируются случаи выхода грунтовых вод. Комбинат по благоустройству отсыпает дорогу в СНТ «Черёмушки».

Реки в столице Бурятии поднимаются. Сегодня уровень воды в реке Селенга составляет 257 см, выход воды на пойму – 27 см. На реке Уда-уровень воды – 215 см.

подтопление

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