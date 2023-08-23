В Иркутске свыше 600 водителей не сдали свои права после лишения

Полицейские проводят массовую проверку водителей



С 21 по 25 августа сотрудники Госавтоинспекции Иркутска проводят операцию «Лишенник» - сплошные проверки на выявление водителей, лишённых права управления транспортом.



- С начала текущего года на территории Иркутска и Иркутского района изъято 1408 водительских удостоверений, из них 900 сдано на хранение, 481 заявление подано об утрате. Кроме того, на сегодняшний день 637 водителей лишены права управления по решению суда, однако не сдали водительское удостоверение, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



За управление автотранспортом людей, лишённых водительских прав, наказывают штрафом в размере 30 тысяч рублей. Повторное вождение без прав грозит автомобилисту штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.



Срок лишения считают со дня сдачи прав. Чем раньше водитель сдаст удостоверение — тем раньше его вернут, и наоборот. Если удостоверение не сдать вовсе, срок лишения будет длиться вечно.

