Экс-солист группы «Премьер-министр» выступит в Улан-Удэ









Он пригласил жителей республики на «сольник» Чингиса Ли, который состоится 22 октября в концертном зале «Феникс». Здесь прозвучат все хиты и новые песни двух ярких исполнителей.





Возрастное ограничение 12+



Справка:



Питер Самуэль Джейсон – сын кенийского геолога и переводчицы английского языка из России. Он родился в Москве в 1976 году. Учился в Московской капелле мальчиков, а после окончания школы поступил в училище эстрады и цирка на отделение эстрадного вокала.



Уже в 14 лет Пит начао свою профессиональную карьеру. С 1990 года он выступал в составе группы «Рашн Блэкс», созданной его старшим братом - профессиональным музыкантом и композитором. Брат писал песни, которые с большим успехом исполняла группа. После участия в различных телевизионных шоу, конкурсах и музыкальных программах, последовали частые и длительные гастроли по всей территории бывшего Советского Союза. Были и зарубежные поездки. В 1996 году Питер Джейсон окончил училище эстрады и цирка и записал свой первый сольный альбом «Тысяча ночей». Все песни этого альбома написаны уже самим Питом.



Через два года, в 1998 году, Питер Джейсон стал участником группы «Премьер-министр». Долгое время он был одним из самых ярких участников группы.



В Улан-Удэ выступит экс-солист группы «Премьер-министр» Пит Джейсон. Он станет гостем на сольном концерте Чингиса Ли (Хандажапова).Накануне артист записал видеоприглашение.- Я рад сообщить вам, что очень скоро я приеду в Улан-Удэ для того, чтобы принять участие в качестве гостя в сольном концерте очень талантливого артиста, замечательного певца Чингиса Ли. Я буду рад разделить с ним одну сцену и уверен, что это будет незабываемый вечер, - сказал Пит Джейсон.