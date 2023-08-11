Бурятия на «Улицах Дальнего Востока» представит экспозицию о Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятие пройдёт в рамках ВЭФ



Республика Бурятия примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке с 10 по 17 сентября в рамках VIII Восточного экономического форума. В этом году экспозиция называется «Байкал. Бурятия – живой репортаж».



Посетители павильона Бурятии на «Улице Дальнего Востока» ознакомятся с туристическими маршрутами, круизом по озеру Байкал, национальными парками и центром буддизма. Совершить виртуальное путешествие помогут онлайн- и офлайн-площадки с интерактивными программами.



Кроме того, будут организованы различные выставки: галерея народно-художественных промыслов Бурятии представит продукцию фабрик, заводов и народных умельцев в этническом стиле из природных материалов, а одна из компаний представит коллекцию изделий из нефрита, посвящённую 100-летнему юбилею Республики Бурятии.



- Наша задача, с одной стороны, необъятна – даже такой насыщенный павильон не позволит нам передать всю красоту нашей республики. С другой стороны, экспозиция поможет гостям ознакомиться с невероятным потенциалом Бурятии. А это, несомненно, побудит вас скорее посетить наш гостеприимный регион, – отметил глава республики Алексей Цыденов.



На площадке павильона пройдут выступления ансамбля народной песни и танца «Байкальские волны», ансамбля «Раздолье», вокалистов. Запланированы мастер-классы по гаданию на костях барашка «шагаай надан», валянию из овечьей шерсти, созданию украшений. Посетители также смогут осмотреть картины художников Бурятии. В рамках экспозиции будет представлена традиционная юрта бурят, внутри которой состоится презентация работ художника Зорикто Доржиева. Он лично проведёт мастер-классы по созданию рисунков на планшете с выведением на экран интерактивной юрты.



Помимо этого, гости павильона смогут пройти консультацию специалистов центра восточной медицины. Врачи с помощью пульсовой и аппаратной диагностики определят состояние человека и дадут рекомендации по улучшению самочувствия.



Отдельное внимание будет уделено участию региона в специальной военной операции. Будут представлены «оживающие» картины Баирмы Ешидоржиевой, посвящённые тематике СВО, а также перспективные производства: беспилотники, проект биотехнологического производства медицинских изделий «Живая кожа».



Улан-Удэнский авиазавод выступит флагманом достижений Республики Бурятии в промышленной сфере и представит перспективные модели вертолётной техники. В зоне реализации инвестиционных проектов разместятся проекты импортозамещения, перспективные проекты в сфере добывающей промышленности, проекты по производству жестяной и картонной тары, а также презентация перспективных проектов в рамках реализации мастер-планов развития городов Улан-Удэ и Северобайкальска.



Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Возрастное ограничение: 6+.

