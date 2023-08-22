Более 200 человек ежедневно наводят чистоту в Иркутске





Уборка автомобильных дорог, тротуаров, мостов и подходов к ним регулярно ведётся во всех районах Иркутска. Ежедневно задействовано более 200 человек.– Следим за состоянием бетонных ограждений на мостах и путепроводах. За последние сутки выполнили их покраску на улицах Урожайная, Полярная, Трактовая, Лермонтова, Юрия Тена, на проспекте Маршала Жукова. Перед этим проводим мойку ограждений, – отметил директор МУП «Служба эксплуатации мостов» Андрей Пономарев.В ночное время в городе организована механизированная очистка дорог. Минувшей ночью муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» наводило порядок на Полярной, Рабочей, Байкальской, Култукской, Сурикова, Маяковского, Лермонтова, Воровского, Безбокова, Марата, Ленина, Сурнова, объездной микрорайона Ново-Ленино и других участках.Дождеприёмные колодцы очищают от ила и грязи. Вручную убирают остановки общественного транспорта, заездные карманы, подметают пешеходные переходы, собирают опавшую листву.Около 120 человек трудятся в парках и скверах: следят за чистотой общественных пространств, ухаживают за клумбами, проводят стрижку газонов, живых изгородей и санитарную обрезку деревьев, сообщает администрация Иркутска.