Провели повторное лабораторное исследование
Купание в водоёмах Иркутска опасно для здоровья, сообщили в администрации города.
Проведены лабораторные исследования качества воды. Пробы взяты в двух точках: 24 июля в Иркутском водохранилище у ледокола «Ангара» и из реки Иркут в посёлке Горького 25 июля.
Установлено превышение гигиенических нормативов по кишечной палочке и энтерококкам/стрептококкам. Купание в такой воде или использование её в пищу может привести к бактериальной кишечной инфекции.
Водоёмы Иркутска опасны для купания
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