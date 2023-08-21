Водоёмы Иркутска опасны для купания

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Провели повторное лабораторное исследование



Купание в водоёмах Иркутска опасно для здоровья, сообщили в администрации города.



Проведены лабораторные исследования качества воды. Пробы взяты в двух точках: 24 июля в Иркутском водохранилище у ледокола «Ангара» и из реки Иркут в посёлке Горького 25 июля.



Установлено превышение гигиенических нормативов по кишечной палочке и энтерококкам/стрептококкам. Купание в такой воде или использование её в пищу может привести к бактериальной кишечной инфекции.

