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Военнослужащего из Бурятии в один день наградили двумя медалями

Военнослужащего из Бурятии в один день наградили двумя медалями
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Их бойцу вручил глава республики

В пятницу, 18 августа, военнослужащего из Бурятии, командира миномётного расчёта, который участвует в специальной военной операции, наградили медалью «За отвагу». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.



Заслуженную награду бойцу вручил глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что Бурятия гордится своими земляками и поблагодарил всех, кто защищает родину в непростое для страны время.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в мае 2022-го благодаря умелым действиям военнослужащего на угледарском направлении в районе села Павловка удалось обеспечить удержание позиций и прикрытие пехоты батальона отряда добровольцев БАРС-10.

А ещё наш земляк организует доставку, хранение, учёт и выдачу товаров, приобретённых для нужд военнослужащих воинских частей. Благодаря его усилиям бойцы из Бурятии своевременно получают необходимую помощь снаряжение.


Алексей Цыденов подписал указ о награждении участника СВО ещё одной медалью – Алдара Цыденжапова. Его отметили за личное мужество и героизм, смелые и решительные действия, совершённые при исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья.
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