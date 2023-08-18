Кандидат «Единой России» Вячеслав Дондоков приехал в отпуск с СВО

Главный врач БСМП и руководитель военного госпиталя рассказал о планах и впечатлениях



Еще осенью прошлого года главный врач БСМП в Улан-Удэ Вячеслав Дондоков принял решение отправиться в зону СВО. В зоне спецоперации Вячеслав Дондоков руководит полевым госпиталем. И служит настолько достойно, что в июне 2023 был награжден Орденом Мужества. На сегодня он - кандидат в депутаты Народного Хурала от «Единой России».



Сегодня Вячеслав Дондоков дома в Бурятии, и ему непросто говорить о нахлынувших чувствах:



- Я затрудняюсь объяснить, это какое-то непонятное ощущение. Здесь специальной военной операции нет, люди живут по-другому. Например, вчера ночью не спал – здесь очень тихо, это настораживает, не могу уснуть. Плохая привычка сформировалась, долго очень я там был – 9-й месяц пошёл «за ленточкой», видимо, сказывается. Мы же там с 1 декабря.



Вячеслав считает, что в Бурятии главное – жить мирно, и не наполнять мирную жизнь законами военного времени:



- Отменять развлекательные мероприятия под лозунгом «всё для СВО!» - это абсолютно не нужно. Жизнь должна продолжаться дальше. Ушедшие туда делают все, чтобы здесь люди жили мирно, дети радовались, праздники проходили, жители Бурятии занимались своими делами, спокойно ходили на работу. Моё мнение такое. Я с ребятами общался, кто в отпуск ездил – надо довольно длительный промежуток побыть здесь - «на гражданке», дома где-то, с семьёй, чтобы нервная система успокаивалась, перестраивалась на новый лад.



Но двух недель, конечно, не хватит, чтобы перестроиться. Зато есть время, чтобы побыть с семьей. И не только:



- Обязательно надо сходить пообщаться с коллегами на работу тоже, там очень ждут в БСМП. И я тоже соскучился, обязательно все отделения хочу обойти. Партийные мероприятия «Единой России» - сразу же включился в предвыборную кампанию со своими единомышленниками. Ну и много чего – по дому ходишь: хозяина давно не было – где-то кран прохудился, где-то вода бежит, крыша протекла. Ну и – как без этого – обязательно надо съездить на Байкал. Рыбалка было бы идеально – я рыбак и охотник, эти хобби обожаю с детства. Если будет время, обязательно постараюсь, но очень мало – две недели. Уже 29 я должен быть в Москве, и сразу оттуда автобусом в ночь на 30-е я буду за «лентой». С новыми силами, так сказать…



Вячеслав Дондоков особо подчеркивает важность помощи, которая идет от жителей республики на СВО:



- Начиная от белья, заканчивая медикаментами, оборудованием, антидроновыми ружьями, машины присылают. Это всё очень нужно. Без этого было бы очень сложно выживать. Гуманитарная помощь, которая идёт прицельно нашим подразделениям от земляков – это, конечно, дорогого стоит, чисто по-человечески.



Вячеслав Дондоков – прямое доказательство, что «Единая Россия» выдвигает на выборы депутатов Народного Хурала действительно надежных и лучших людей Бурятии, тех, кто действительно достойно защищает интересы нашего народа.



Вместе с Вячеславом Дондоковым первую пятерку республиканского списка «Единой России» на выборах в Хурал составляют Герой Труда, экс-директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, председатель Общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых, руководитель «Боевого братства» в Бурятии, участник боевых действий Жамбал-Жамсо Жанаев. А возглавляет список секретарь бурятского отделения «Единой России» Алексей Цыденов.





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Заказчик: избирательное объединение «Бурятское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 1 экз. Дата выпуска 17.08.2023. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Бурятское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

