Изменения вступят в силу с 1 сентября
Министерство науки и высшего образования разрешило с 1 сентября участникам спецоперации переходить на бесплатную форму обучения в колледжах и вузах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
«В порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное <...> внести следующие изменения: <...> дополнить абзацем: «детей лиц, принимающих или принимавших участие в спецоперации»; <...> дополнить пунктом шесть: «участники спецоперации», — говорится в приказе.
Желающие перевестись на бюджет должны подать специальное заявление и не иметь при этом академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также просрочек по оплате обучения. Кроме того, необходимо предоставить в образовательную организацию документ, подтверждающий участие в спецоперации.
Приказ будет действовать до 31 августа 2024 года.
Миннауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах
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