Кедровый орех в Бурятии разрешат собирать только через месяц

Жители республики смогут ходить за ним в лес с 12 сентября











Лесники каждый раз просят соблюдать сроки сбора таких дикоросов. Вообще оптимальным временем для этого считается сентябрь. На ветках есть шишки текущего года и завязи, которые будут поспевать в течение года-двух лет. При ранней заготовке повреждаются именно они. Сейчас орех ещё зелёный, и собирать его несозревшим – значит, причинять вред деревьям, которые могут заболеть или даже погибнуть.Брать лучше опавшие шишки. Рубка плодоносящих лесных насаждений, отдельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей в Бурятии запрещена – как и заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев. Снимать их с молодых кедров можно крючками на шестах или сбивать палками.При использовании колота дерево серьёзно повреждается – в результате отмирает кора. Кедр, возраст которого иногда достигает 600 лет, может погибнуть за пять.