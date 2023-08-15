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Кедровый орех в Бурятии разрешат собирать только через месяц

Кедровый орех в Бурятии разрешат собирать только через месяц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики смогут ходить за ним в лес с 12 сентября

Накануне в Бичурском районе Бурятии прошло совещание, посвящённое заготовке кедрового ореха. Лесники уже подготовили список мест для его сбора на территории муниципального образования во время особого противопожарного режима. Этот перечень опубликуют на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства.

Из-за позднего созревания шишек и по результатам обследования орехово-промысловых зон власти приняли предварительное решение, что сезон заготовки ореха в республике начнётся с 12 сентября. Таким образом, отправиться в лес за дикоросами жители республики смогут через месяц.

Лесники каждый раз просят соблюдать сроки сбора таких дикоросов. Вообще оптимальным временем для этого считается сентябрь. На ветках есть шишки текущего года и завязи, которые будут поспевать в течение года-двух лет. При ранней заготовке повреждаются именно они. Сейчас орех ещё зелёный, и собирать его несозревшим – значит, причинять вред деревьям, которые могут заболеть или даже погибнуть.

Брать лучше опавшие шишки. Рубка плодоносящих лесных насаждений, отдельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей в Бурятии запрещена – как и заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев. Снимать их с молодых кедров можно крючками на шестах или сбивать палками.

При использовании колота дерево серьёзно повреждается – в результате отмирает кора. Кедр, возраст которого иногда достигает 600 лет, может погибнуть за пять.



кедровый орех РАЛХ Лес

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