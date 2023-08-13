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Военные из Бурятии захватили натовский броневик

Военные из Бурятии захватили натовский броневик
Общество,  Фото:НТВ
Бойцам досталась трофейная британская боевая машина

Военнослужащие из Бурятии захватили британский броневик Mastiff Cougar натовского образца. Mastiff бойцы утащили с передовой волоком практически среди бела дня. Произошло это в боях за Времевский выступ на границе Запорожья и ДНР, сообщает НТВ.

Отмечается, что боевая машина подорвалась на российской противотанковой мине. Потеряв всего два из шести колес, она не смогла продолжить движение, после чего экипаж её бросил. Экипаж БМП Восточного военного округа доставил броневик на базу на буксире.

- Машина, подорвавшись на мине, и, потеряв всего два колеса, не смогла продолжить движение. Наши объекты при подрыве на мине могут на двух колесах уходить из-под огня. Да, тяжело, но тем не менее в состоянии двигаться. Данный объект, как видите, тяжёлый, - рассказал заместитель командующего 36-й армии Восточного военного округа с позывным Ром.

На опубликованном НТВ видео броневик детально показан изнутри и снаружи. Телеканал «Звезда» отмечает, что Cougar - один из самых популярных армейских бронемобилей Запада, созданный на базе более ранней модели Mastiff. Стоит на вооружении у двух десятков стран и позиционируется как техника для пехоты с максимальным уровнем защиты от мин и взрывных устройств.
Бронемобиль с колёсной формулой 6х6 и 330-сильным мотором имеет массу 17 тонн и способен развивать максимальную скорость в 105 километров в час. Cougar оснащается пулемётом или гранатомётом, а в кабине установлен кондиционер.

Напичканный электроникой современный броневик бойцы и командиры раскритиковали.

- Да, он комфортнее, стоит кондиционер, который поддерживает постоянную температуру, сиденья комфортные, но это в бою не надо, это доказано опытом. Всё должно быть просто оптимально, а у него гидравлика слабовата. По управляемости силуэт у него большой, он грузный, манёвренность у него занижена. Соответственно, силуэт большой, процент попадания в данный объект намного выше, - заявил представитель ВВО.

В июле сообщалось, что бойцы 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады захватили в Запорожской области французский колесный танк AMX-10RC.  
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