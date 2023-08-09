После возвращения со спецоперации они рискуют напороться на мошенников
Жителей и уроженцев Бурятии, которые принимают и принимали участие в специальной военной операции, просят быть бдительными. Многие российские бойцы, вернувшись с СВО, становятся жертвами аферистов. Об этом рассказали в полномочном представительстве Бурятии в Москве.
- Всё происходит в барах, ресторанах и других общественных местах. Когда военнослужащий рассказывает незнакомым людям о том, что был в зоне СВО а, значит, получил выплаты, он становится лёгкой добычей воров, – говорится на официальной странице полпредства во «ВКонтакте». – Особо важно, что, оказавшись в Москве, ребята теряют бдительность, а вместе с ней – документы: военные билеты и паспорта. На их восстановление потребуется определённое время.
Речь не только о деньгах, но и о безопасности. «Поэтому просим всех наших земляков соблюдать меры предосторожности. Будьте внимательны и не доверяйте незнакомцам», – добавили в представительстве.
Участников СВО из Бурятии призвали к осторожности в общественных местах
Общество, Фото:
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