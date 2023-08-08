В прибрежном районе Бурятии опять закрыли паром

Двумя днями ранее переправа ненадолго перестала функционировать из-за срочного ремонта. Вскоре сооружение вновь заработало. Ранее паром простаивал две недели – 11 июля его также закрыли из-за подъёма реки ради безопасности пассажиров и автотранспорта.

Вечером 8 августа Татауровская паромная переправа в Прибайкальском районе временно закроется. Её работу приостановят с 17:50 из-за повышения уровня Селенги, предупредили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».Всего в Бурятии четыре таких переправы: Усть-Чикойская через реку Чикой на автодороге Стрелка – Подлопатки, Татауровская через Селенгу на региональной трассе Татаурово – Острог и Лесовозная через эту же реку. Две последних находятся в Прибайкальском районе. А четвёртая – Усть-Муйская – расположена на реке Муя.