08 августа

07 августа

Популярное

В прибрежном районе Бурятии опять закрыли паром

В прибрежном районе Бурятии опять закрыли паром
Общество,  Фото:ГКУ «Бурятрегионавтодор»
Его работу придётся приостановить из-за подъёма Селенги

Вечером 8 августа Татауровская паромная переправа в Прибайкальском районе временно закроется. Её работу приостановят с 17:50 из-за повышения уровня Селенги, предупредили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Двумя днями ранее переправа ненадолго перестала функционировать из-за срочного ремонта. Вскоре сооружение вновь заработало. Ранее паром простаивал две недели – 11 июля его также закрыли из-за подъёма реки ради безопасности пассажиров и автотранспорта.

Всего в Бурятии четыре таких переправы: Усть-Чикойская через реку Чикой на автодороге Стрелка – Подлопатки, Татауровская через Селенгу на региональной трассе Татаурово – Острог и Лесовозная через эту же реку. Две последних находятся в Прибайкальском районе. А четвёртая – Усть-Муйская – расположена на реке Муя. 
Паромные переправы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятская певица посвятила трогательную песню сыну
Бурятская певица посвятила трогательную песню сыну
Общество, 08.08.2023
Сынишке Бадма-Ханды Аюшеевой недавно исполнился год
Улан-удэнцы согласны ограничить Интернет для детей двумя часами
Улан-удэнцы согласны ограничить Интернет для детей двумя часами
Общество, 08.08.2023
Меньше всего готовых на это среди родителей подростков
В прибрежном районе Бурятии опять закрыли паром
В прибрежном районе Бурятии опять закрыли паром
Общество, 08.08.2023
Его работу придётся приостановить из-за подъёма Селенги
В ходе СВО погиб 28-летний житель Бурятии
В ходе СВО погиб 28-летний житель Бурятии
Общество, 08.08.2023
Семён Полонов был уроженцем Гусиноозёрска
На мысе Хобой на Ольхоне появились новые туалеты
На мысе Хобой на Ольхоне появились новые туалеты
Общество, 08.08.2023
Места установки новых кабинок согласовали с археологами
Жительница Улан-Удэ через суд добилась досрочного выхода на пенсию
Жительница Улан-Удэ через суд добилась досрочного выхода на пенсию
Общество, 08.08.2023
Она более 15 лет проработала машинистом крана
В Улан-Удэ осуждённого выпустили из колонии решить дела
В Улан-Удэ осуждённого выпустили из колонии решить дела
Общество, 08.08.2023
Мужчине предоставили такой отпуск из-за хорошего поведения
В Улан-Удэ родился малыш с весом всего 580 граммов
В Улан-Удэ родился малыш с весом всего 580 граммов
Общество, 08.08.2023
Рост мальчика составил лишь 28 см
В Улан-Удэ пройдёт международная конференция по социальной работе
В Улан-Удэ пройдёт международная конференция по социальной работе
Общество, 08.08.2023
Запланированы секционные семинары и круглые столы
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 26-летнего контрактника
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 26-летнего контрактника
Общество, 08.08.2023
Он находился на спецоперации с первых дней
В Бурятии решили расторгнуть контракт на ликвидацию мега-помойки
В Бурятии решили расторгнуть контракт на ликвидацию мега-помойки
Общество, 08.08.2023
При этом стихийную свалку размером с 22 футбольных поля должны убрать к концу года
В Бурятии сельчане пожаловались на подорожавший вывоз нечистот
В Бурятии сельчане пожаловались на подорожавший вывоз нечистот
Общество, 08.08.2023
Прибайкальцы заявили, что за год цены на услуги ассенизаторов поднимали несколько раз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^