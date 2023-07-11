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В Улан-Удэ до выхода Селенги на пойму осталось 35 сантиметров

В Улан-Удэ до выхода Селенги на пойму осталось 35 сантиметров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Реки продолжают подниматься

В Улан-Удэ продолжается подъём рек. По данным администрации города на утро 11 июля, за сутки река Селенга поднялась ещё на 12 сантиметров. Сейчас уровень воды составляет 195 сантиметров.

Уровень реки Уда – 141 сантиметр (+5 сантиметров за сутки).

При этом выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.

Сегодня из-за высокого уровня воды в Селенге в Прибайкальском районе временно приостановят работу Татауровской паромной переправы.

- В 13:50 будет временно приостановлена работа Татауровской паромной переправы на автодороге Татаурово – Острог, так как подъём уровня воды влияет на безопасность перевозки пассажиров и автотранспорта. При снижении уровня воды в реке работа переправы будет восстановлена, - сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне жителей Левобережья призвали подготовиться к выходу грунтовых вод. Причиной являются вышедшие на пойму реки Хилок и Чикой, впадающие в Селенгу.

- Вся эта вода будет уходить с поймы в русло и по руслу вниз по Селенге, поэтому, естественно, у нас будет отмечаться рост. Резкого подъёма уровня воды нет, но выход грунтовых вод будет, потому что вода будет поджимать, особенно на Селенге и Степной протоке. В связи с этим я обращаюсь к населению не паниковать, не прислушиваться к социальным сетям, - подчеркнул председатель комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации города Валерий Вильдавский.

Спасатели просят поднять на возвышенность ценные вещи, которые находятся в подвалах и цокольных этажах. Также жителей Левого берега призвали собрать документы в отдельный непромокаемый пакет и хранить в доступном месте, позаботиться о домашних животных и сохранении урожая.

уровень воды река

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